От Covid-19 привили более 50% жителей Ульяновской области

Всего с начала прививочной кампании в Ульяновскую область направлено 397 492 комплекта вакцины. Фото: Анастасия Осипова

В Ульяновской области продолжается вакцинация от коронавируса. Так, по данным на 23 августа привито 312 103 ульяновца, или 52,4%, из них полностью завершили вакцинацию 261250 человек. Такие цифры привели в региональном минздраве.

- За последнее время темпы вакцинации значительно снизились. Необходимо понять причину отрицательной динамики и усилить работу в данном направлении, - отметил врио главы региона Алексей Русских.

Всего с начала прививочной кампании в Ульяновскую область направлено 397 492 комплекта вакцины: 322810 - «Спутник V», 2540 - «КовиВак», 14410 - «ЭпивакКорона», 57732 доз вакцины «Спутник Лайт». 20 августа состоялась очередная поставка вакцины в объеме 6600 комплектов вакцины «Спутник V». В настоящее время с учётом новых поступлений остаток препарата составляет 85389 комплектов.

- Ежедневно Минздрав ведет мониторинг вакцинации против COVID-19. Вешкаймский, Старомайнский и Мелекесский районы демонстрируют высокие показатели вакцинации. В Базарносызганском, Карсунском и Инзенском районах фиксируются низкие рейтинги. В настоящее время работают 65 пунктов вакцинации, как мобильных, так и стационарных, позволяющие вакцинировать более 4500 желающих в сутки,– прокомментировал и.о. Министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков.