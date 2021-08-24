Победителю оплатят поездку в Китай: в Казани пройдет крупный турнир по брейкингу

Фото: мэрия Казани.

28 и 29 августа на территории экстрим-парка «Урам» в Казани пройдет турнир Break&Travel IV – всероссийский отбор на финал международного фестиваля по брейкингу в Китае.

Танцоры со всей России пройдут отбор в номинации «2х2 Breaking Pro». Победителям оплатят путевку в Китай, город Куньчджо, где они будут представлять Россию в заключительных соревнованиях крупного азиатского турнира по уличным танцам Bomb Jam World Final.

- Финал казанского турнира пройдет в рамках XIII Международного турнира по брейкингу и уличному искусству COMBOnation. Соревнования начнутся в 15:00. Вход для зрителей свободный, - сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.