"Спартак" может забрать Игнатьева у "Рубина"

Фото: ФК Рубин.

До закрытия трансферного окна в России осталось всего две недели. Команды проворачивают последние трансферы. Так, московский "Спартак" продолжает искать правого защитника и обратил взор на игрока обороны казанского "Рубина" Владислава Игнатьева.

34-летний уроженец Набережных Челнов перебрался в "Рубин" только нынешним летом из московского "Локомотива". Кроме "железнодорожников" защитник успел поиграть за самарские "Крылья Советов", а также за "Кубань" и "Краснодар". В составе "Локомотива" Игнатьев стал чемпионом России и дважды побеждал в кубке страны. В минувшем сезоне на его счету 3 гола в 16 матчах.