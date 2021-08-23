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Спорт23 августа 2021 20:28

"Спартак" может забрать Игнатьева у "Рубина"

Не успел защитник толком перебраться в Казань из Москвы, как снова может перебраться в столицу
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК Рубин.

Фото: ФК Рубин.

До закрытия трансферного окна в России осталось всего две недели. Команды проворачивают последние трансферы. Так, московский "Спартак" продолжает искать правого защитника и обратил взор на игрока обороны казанского "Рубина" Владислава Игнатьева.

34-летний уроженец Набережных Челнов перебрался в "Рубин" только нынешним летом из московского "Локомотива". Кроме "железнодорожников" защитник успел поиграть за самарские "Крылья Советов", а также за "Кубань" и "Краснодар". В составе "Локомотива" Игнатьев стал чемпионом России и дважды побеждал в кубке страны. В минувшем сезоне на его счету 3 гола в 16 матчах.