В воздухе Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение загрязняющих веществ

Среди причин, в том числе, слабый ветер и отсутствие существенных осадков.

20, 21 и 23 августа на отдельных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировались превышения предельно допустимой концентрации отдельных загрязняющих веществ.

- В Казани отмечены превышения по оксиду углерода и формальдегиду, в Набережных Челнах - по фенолу, формальдегиду, диоксиду азота, аммиаку, в Нижнекамске - по аммиаку и ксилолу, - сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Там также объяснили, что это превышение, в частности, стало возможно из-за определенного атмосферного давления, температурной инверсии, в результате которой воздух плохо перемещается по вертикали и образуются дымка или смог, а также слабый ветер и отсутствие существенных осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гидрометцентр Татарстана объяснил, откуда в Казани взялась мгла с гарью

Жители города стали жаловаться на едкий запах в воздухе (подробности)