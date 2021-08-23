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Общество23 августа 2021 18:06

В воздухе Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение загрязняющих веществ

Специалисты объяснили это погодой
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Среди причин, в том числе, слабый ветер и отсутствие существенных осадков.

Среди причин, в том числе, слабый ветер и отсутствие существенных осадков.

20, 21 и 23 августа на отдельных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировались превышения предельно допустимой концентрации отдельных загрязняющих веществ.

- В Казани отмечены превышения по оксиду углерода и формальдегиду, в Набережных Челнах - по фенолу, формальдегиду, диоксиду азота, аммиаку, в Нижнекамске - по аммиаку и ксилолу, - сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Там также объяснили, что это превышение, в частности, стало возможно из-за определенного атмосферного давления, температурной инверсии, в результате которой воздух плохо перемещается по вертикали и образуются дымка или смог, а также слабый ветер и отсутствие существенных осадков.

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