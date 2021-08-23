Напал с топором из-за экс-подруги: на жителя Набережных Челнов завели уголовное дело о покушении на убийство

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 52-летнего жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, 12 августа подозреваемый пригласил к себе на дачу в Тукаевском районе 34-летнего потерпевшего. Мужчины вместе выпивали спиртное. В один из моментов хозяин стал предъявлять гостю претензии по поводу того, что тот встречается с его бывшей подругой.

На этой почве злоумышленник схватил топор и жестоко забил им своего оппонента. Избитого гостя он кинул на территории садоводческого товарищества. А сам позвонил бывшей и пригласил к себе. При этом сказал по телефону, что собирается расправиться с новым избранником женщины. Та после услышанного тут же сообщила об этом родственникам. Те приехали в то самое садоводческое товарищество, нашли и увезли в больницу потерпевшего. У мужчины диагностировали переломы черепа, челюстей и ребер.