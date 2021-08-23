Дом.ru проводит акцию ко Дню российского кино

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«Дом.ру» объявляет неделю Российского кино на канале «Дом.ру Гид» и предлагает принять участие в акции на информационном канале оператора.

27 августа в нашей стране отмечают День российского кино. В преддверии этого праздника телеканал «Дом.ру Гид» готовит специальную программу - с 23 по 29 августа в эфире будут идти развлекательные и образовательные передачи, посвященные отечественному кинематографу:

- Лекции о кино - видеоинтервью с профессионалами индустрии;

- «Лучшее на Дом.ру Movix» - обзоры топовых фильмов и сериалов;

- Подборка российских фильмов и сериалов;

- «Кинофакты» - интересное о российских фильмах;

- «Города-киногерои» - съемочные локации в городах присутствия «Дом.ру»;

- «Бекстейдж» - передача о съемках и подготовках российских фильмов;

- «Street talk» - опрос прохожих про любимые отечественные фильмы.

Также, каждый зритель сможет принять участие в акции по случаю праздника и получить приятный бонус в виде пакета каналов «Русское кино». Всё, что требуется, найти кодовое слово в эфире и отправить его сообщением в группу «Дом.ру» ВКонтакте.

Канал «Дом.ру Гид» доступен всем пользователям цифрового ТВ «Дом.ру» на кнопке № 40, а также всем желающим в мобильном приложении и на сайте movix.ru.

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