В Чувашии запланировали инвестиционные проекты на 300 миллиардов рублей

Реализовывать проекты будут в том числе на базе трех новых технопарков, на создание которых в бюджете на следующий год предусмотрены 1,5 миллиарда рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Чувашии сформировали инвестиционный портфель на общую сумму 300 миллиардов рублей. В план вошло более 450 инвестпроектов, в том числе по строительству новых заводов и элеваторов, а также в области водоснабжения, обеспечении устойчивой связи, транспорта и дорожного хозяйства. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Также, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика выиграла конкурс по созданию трех частных технопарков. На эти цели в бюджете на следующий год будут предусмотрены 1,5 миллиарда рублей.