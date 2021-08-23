Уплыли на лодке и пропали: в Татарстане возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростков

Дело возбудили по статье "Убийство". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По факту пропажи в Елабуге 16-летней девушки и ее 17-летнего приятеля возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Проводятся следственные действия и поисковые мероприятия направленные на установление местонахождения молодых людей, - также отметили в ведомстве.

Было установлено, что в ночь на 22 августа подростки отдыхали в компании друзей на реке Кама около Елабуги. В один из моментов они отправились плавать на надувной лодке с мотором. С тех пор о них ничего неизвестно.