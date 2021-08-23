В Зеленодольске официально открыли движение по обновленному путепроводу

Путепровод соединяет жилую застройку и промышленную зону города. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Сегодня, 23 августа, в Зеленодольске после реконструкции запустили движение по путепроводу через железную дорогу. Обновленная дорога находится на улицах Озерная и Новостроительная. Она соединяет жилую застройку и промышленную зону города. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорожные работы на путепроводе длиной около 250 метров были завершены еще в июле. После этого шел процесс получения разрешения для запуска движения машин. Дорога соответствует современным требованиям по безопасности движения и рассчитана на перспективные нормативные нагрузки.

Согласно нормативам, срок службы путепровода рассчитан на 70 лет.