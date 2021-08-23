Самые ожидаемые дороги в Чебоксарах – третье транспортное полукольцо и Лапсарский проезд

Реализация проектов обеих дорог пройдет в три этапа. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах на разных этапах идет строительство и реконструкция третьего транспортного полукольца (3ТПК) и Лапсарского проезда. Окончания дорожных работ на этих объектах жители города ожидают больше, чем на остальных участках. Сообщает пресс-служба пресс-служба городской администрации.

На проект полукольца власти города выделили 19,1 миллиарда рублей, оно строится в три этапа. Первый – от Богданки до Юго-Западного микрорайона уже завершен. Второй этап – от Богданки до Новоюжки, и третий этап – от Северо-Западного до Юго-Западного микрорайонов находятся на стадии подготовки документации.

Протяженность полукольца составит более семи километров. Дорога на нем будет шестиполосной, также на ней предусмотрят тротуары, три моста и один железнодорожный путепровод.

Крупная реконструкция главной дороги Лапсарской промзоны обойдется в 1,3 миллиарда рублей. Она так же пройдет в три этапа.

Сначала работы проведут на участке, примыкающем к региональной дороге «Чебоксары-Сурское», до базы ООО «Элитстрой». В том числе оборудуют сеть ливневой канализации с очистными сооружениями на всей протяженности дороги.

На втором этапе реконструкция дойдет до исправительной колонии №1. На завершающем – до участка, примыкающего к региональной автодороге «Канашское шоссе».

Сейчас идет корректировка проектной документации данной реконструкции и подготовка для ее направления на проверку в госэкспертизу.