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Общество23 августа 2021 16:49

В Казани в 2021 году откроют восемь новых детских садов

Они вместят в себя 1 690 ребят
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Всего по Казани в детский сад впервые пойдут более 11 тысяч детей

Всего по Казани в детский сад впервые пойдут более 11 тысяч детей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2021 году в столице Татарстана откроют восемь новых детсадов, которые смогут принять 1 690 ребят. Дошкольные учреждения появятся, в том числе, в поселке Константиновка, жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето». В настоящее время завершается строительство всех объектов.

Также в девяти детсадах города идет капитальный ремонт – обновляются здания на 1 360 мест.

Всего же в Казани в детский сад в новом учебном году впервые пойдут более 11 тысяч ребят.