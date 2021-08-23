За минувшие сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса

Всего, по состоянию на 23 августа в Татарстане было выявлено 25 077 случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике ща минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Только один из них является завозным, остальные – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз большая часть инфицированных была зарегистрировано в Казани (28 человек) и Набережных Челнах (восемь человек).

Всего, по состоянию на 23 августа в Татарстане было выявлено 25 077 случаев заражения коронавирусом. В 22 014 из которых люди смогли выздороветь, в 669 скончались в результате болезни.