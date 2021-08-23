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Общество23 августа 2021 14:58

На День республики 2021 в Набережных Челнах выступят Jony и Айдар Галимов

Праздничный концерт с их участием пройдет на майдане парка «Прибрежный»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Праздник завершится масштабным салютом.

Праздник завершится масштабным салютом.

30 августа в Набережных Челнах на праздничном концерте в честь Дня республики 2021 выступят заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов и поп-исполнитель Jony. Мероприятие на майдане парка «Прибрежный» начнется в 17:00. Сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение дня в городе запланированы фестиваль цветов от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, конные скачки и национальная борьба на местном ипподроме, а также праздничные мероприятия в парке «Сидоровка», на площади «Азатлык», набережной имени Габдуллы Тукаяи и в парке «Победа».

В 21.00 программа торжеств завершится масштабным салютом.