Рустаму Минниханову презентовали новый проект «Школа юного фермера»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Актанышском технологическом техникуме Президенту Рустаму Минниханову презентовали новый образовательный проект «Школа юного фермера», реализуемый Россельхозбанком и Казанским государственным аграрным университетом. В мероприятии приняла участие директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Участниками «Школы юного фермера» стали студенты Актанышского технологического техникума, которые пройдут теоретические и практические занятия по молочно-мясному скотоводству и птицеводству. Для них предусмотрены теоретические занятия и практические выездные уроки на успешных фермах Актанышского и близлежащего районов. Студенты будут изучать навыки ведения фермерского дела с нуля и до запуска проекта, в частности, изучат финансовые и юридические аспекты ведения бизнеса, сертификацию продукции, составление бизнес-проекта, а также меры поддержки.

- «Школа юного фермера» – проект, позволяющий развивать у молодежи нужные для фермеров навыки и компетенции с юных лет, именно поэтому данную практику необходимо тиражировать и на другие техникумы, - отметил Рустам Минниханов.

- Студенты – амбициозная, активная и целеустремленная группа людей, которая заметно быстро осваивает новые навыки и направления. Именно поэтому было принято решение запустить в республике проект «Школа юного фермера» для развития молодых фермеров со студенческой скамьи, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

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