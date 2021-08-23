Жители Казани срезали магнитные замки, чтобы ходить через школу

По словам мэра города Ильсура Метшина, это, как и прорехи в заборах образовательных учреждений, делают не дети, а именно взрослые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот понедельник, 23 августа, на совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин сообщил, что после стрельбы в школе №175, где погибли семь детей и две учительницы, на усиление мер безопасности местных объектов социально-культурной сферы дополнительно выделено 116 миллионов рублей. Но только денег для решения вопроса оказалось недостаточно.

- Например, в одной школе установили магнитные замки, но люди, привыкшие ходить наперерез через школу, ничего умнее не придумали, болгаркой срезали эти замки, – цитирует Ильсура Метшина пресс-служба мэрии. Там также отметили, что в связи с произошедшим глава города попросил полицию вмешаться.

По словам градоначальника, подобное – не редкость. Прорехи в заборах школ появляются периодически. Причем их делают не ученики, а именно взрослые. Мэр Казани уверен, что в целях безопасности надо прекращать такие хождения по школам – они должны быть только для детей.