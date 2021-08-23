В столице Татарстана откроют два новых участка на набережной реки Казанка

Работы по благоустройству спортплощадок и пешеходной зоны планируют завершить как раз ко Дню города и республики. Фото: kzn.ru

В стлоице Татарстана 30 августа, в День города и республики откроются сразу два обновленных участка набережной Казанки. Работы по благоустройству спортплощадок и пешеходной зоны планируют завершить как раз к этой дате.

Жители и гости города смогут посетить новую прогулочную зону на левом берегу Казанки – от Кремля до Кировской дамбы. Вдоль воды обустроили зону для пешеходов, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установили скамейки, лежаки и озеленили территорию.

Другой обновленный участок расположен на участке от Национальной библиотеки Татарстана до моста Миллениум. Там начнут работать спортивные площадки для футбола, пляжного волейбола, петанка, а также откроются четыре новых прохода с улицы Подлужная. Эти проход украсят аудио-инсталляцией «Речные ворота».

Мероприятия на этих и других общественных пространствах города будут проводиться, пока позволяют погодные условия. Летний сезон в парках и скверах Казани завершится 18-19 сентября.