В Татарстане на одном из предприятий нашли тела двух мужчин, их зарезали

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

Рано утром 23 августа на территории предприятия по производству сухих смесей в селе Верхние Суыксу Тукаевского района были найдены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Потерпевшие - рабочие из села Муслюмово, - также отметили в надзорном ведомстве.

На данный момент известно, что подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый за убийство житель Мензелинского района Татарстана. Расследование данного уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре.