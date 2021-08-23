Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 11:01

В Татарстане на одном из предприятий нашли тела двух мужчин, их зарезали

По данному факту было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: прокуратура Татарстана

Рано утром 23 августа на территории предприятия по производству сухих смесей в селе Верхние Суыксу Тукаевского района были найдены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Потерпевшие - рабочие из села Муслюмово, - также отметили в надзорном ведомстве.

На данный момент известно, что подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый за убийство житель Мензелинского района Татарстана. Расследование данного уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре.