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Происшествия23 августа 2021 10:26

В Татарстане сильный ветер сорвал кровлю со школ и домов культуры

При этом никто не пострадал и не погиб
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

22 и 23 августа на территории республики ожидается очень сильный ветер с порывами 25-27 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Так, уже в воскресенье ненастье стало причиной частичного срыва кровли:

- школы в деревне Салауши Агрызского района;

- школы и дома культуры в селе Терси Агрызского района;

- Салаушской спортшколы на площади 160 квадратных метров;

- Терсинской спортшколы на площади 30 квадратных метров;

- спортшколы деревни Малые Уруссу Ютазинского района 500 квадратных метров;

- Пострадавших, погибших нет. Проведение восстановительных работ на контроле у администраций районов, - сообщили в МЧС Татарстана.