Воду отключат во вторник, а включат уже только в среду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приволжском районе Казани десятки домов почти на сутки оставят без воды. Также под отключение попадут и дачи.

Так, из- за работ по переврезке вынесенного участка водопровода на улице Тихорецкая с 9.00 24 августа до 6.00 25 августа воды не будет по следующим адресам: ул.Каучуковая, 3а, 5, 5 к.1, 2; 5а, 7а к.1; 9, ул.Крутовская, 18/1, 20, 20 к.1, 2, 3, 4; 20/1, 20а, 26, 26 к.2, 3, 4, 5, 7, 8; 26б, 26в; СДТ «Сад №3 СК», ул.Магистральная, 77 к.1, ул.Складская, 20, ул.Тихорецкая, 2 (все корпуса), 2б (все корпуса), 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7а, 7а к.1, 2, 3, 4; 7б, 9, 9 к.1; 9/1, ул.Южно-Промышленная, 3, 3/1, 3/2, 5 к.1; 5а, СНТ «Вахитовец-1», а также ул.Алебастровая.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».