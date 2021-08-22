В Татарстане подтверждены пять случаев смерти от COVID-19

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 669 летальных случаев Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По состоянию на 22 августа Минздрав Татарстана подтвердил еще пять смертей от коронавируса в регионе.

– Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, – сообщает ведомство.

От COVID-19 умерли 81-летняя, 80-ти, 70-ти и 59-ти летние женщины, а также 81-летний мужчина.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 669 летальных случаев.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса. 20 человек госпитализировано, 30 получают лечение на дому.