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Общество22 августа 2021 18:21

Роспотребнадзор Татарстана выявил несоответствие проб воды на 7 пляжах региона

Ведомство не рекомендует там купаться
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Пробы воды на этих пляжах не прошли проверку по гигиеническим показателям

Пробы воды на этих пляжах не прошли проверку по гигиеническим показателям

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вода на 7 пляжах Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор региона уведомил об этом администрации районов и ответственные юридические лица, а также предложил установить на этих пляжах знаки о запрете купания. Сообщает пресс-служба ведомства.

Санитарно-химическую проверку не прошли пробы воды из Большого Лебяжьего озера, пляжа «Локомотив» в Казани и водоемов на пляжах в Заинске и Альметьевске.

Микробиологическим безопасным показателям не соответствует вода на озерах Глубокое и Большое Лебяжье в Казани, на пляжах в Зеленодольске, Альметьевске, Заинске и Муслюмовском районе.

Пробы воды, не соответствующие нормативам гигиены по вирусологическим и паразитологическим показателям, не зарегистрированы.