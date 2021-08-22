В Набережных Челнах строят новый мост через Мелекеску

Завершение работ запланировано на осень 2022 года. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах появится новый мост через реку Мелекеска. Его строительство уже запущено. Стоимость всех работ составит 1 миллиард 86 миллионов рублей. Мост соединит поселок ГЭС и микрорайон Замелекесье. Сообщает пресс-служба городской администрации.

По плану проекта проезжую часть на мосту расширят до четырёх полос – по две в обе стороны. А существующий мост превратят в пешеходную дорожку.

В настоящее время на объекте идет сварка конструкций будущего монолитного железобетонного моста, забивка свай, бетонирование ростверков.

Завершение работ запланировано на осень 2022 года.