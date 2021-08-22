В Нижнекамске установили стелу в виде золотого дерева высотой 13 метров

Конструкция изготовлена из металлокаркаса, обшитого композитным материалом, само дерево выполнено из листового металла. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске, на пересечении проспектов Строителей и Химиков установили стелу в виде золотого дерева. Высота конструкции составляет 13 метров. Сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Новая стела появилась в рамках второй очереди реконструкции проспекта Химиков. Она изготовлена из металлокаркаса, обшитого композитным материалом, само дерево выполнено из листового металла.

Название для нового объекта придумывают всем городом: местные жители предлагают такие варианты, как «Древо жизни», «Дерево счастья», «Тормыш агачы» или «Дерево удачи».