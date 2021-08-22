В Чебоксарах территорию Заволжья закрыли до особого распоряжения

Проехать на указанную территорию могут только местные жители, а также работающие или имеющие здесь собственность граждане. Фото: gcheb.cap.ru

Из-за чрезвычайной пожароопасности въезд на заволжскую территорию Чебоксар закрыли до особого распоряжения. Гражданам временно нельзя посещать лесные массивы и въезжать туда на автотранспорте. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать на указанную территорию могут только местные жители, а также работающие или имеющие здесь собственность граждане. На пропускных пунктах они должны предъявить соответствующие документы.

Все базы отдыха и Левобережный пляж приостановили свою работу. Речной порт отменил движение трамвайчиков на территории.

Контроль в Заволжье усилили: на въездах в леса стоят дополнительные посты ДПС, на местах работают мобильные патрульные группы, беспилотной техникой МЧС ведется воздушный мониторинг лесопожарной обстановки, а также осуществляется наблюдение за береговой полосой Волги, примыкающей к лесам.