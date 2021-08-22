Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+33.5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 15:26

В Чебоксарах территорию Заволжья закрыли до особого распоряжения

Причина – чрезвычайная степень пожарной опасности
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проехать на указанную территорию могут только местные жители, а также работающие или имеющие здесь собственность граждане. Фото: gcheb.cap.ru

Проехать на указанную территорию могут только местные жители, а также работающие или имеющие здесь собственность граждане. Фото: gcheb.cap.ru

Из-за чрезвычайной пожароопасности въезд на заволжскую территорию Чебоксар закрыли до особого распоряжения. Гражданам временно нельзя посещать лесные массивы и въезжать туда на автотранспорте. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать на указанную территорию могут только местные жители, а также работающие или имеющие здесь собственность граждане. На пропускных пунктах они должны предъявить соответствующие документы.

Все базы отдыха и Левобережный пляж приостановили свою работу. Речной порт отменил движение трамвайчиков на территории.

Контроль в Заволжье усилили: на въездах в леса стоят дополнительные посты ДПС, на местах работают мобильные патрульные группы, беспилотной техникой МЧС ведется воздушный мониторинг лесопожарной обстановки, а также осуществляется наблюдение за береговой полосой Волги, примыкающей к лесам.