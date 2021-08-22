Президентом федерации плавания Татарстана назначен Ренат Нугайбеков

Из первоочередных планов Нугайбеков отметил обеспечение сферы качественным и количественным составом тренеров. Фото: minsport.tatarstan.ru

В Татарстане избран новый президент федерации плавания региона. Им стал депутат Госсовета республики, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Ренат Нугайбеков. Сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что плавание для местных жителей является серьезным видом спорта. К тому же инфраструктура республики позволяет развивать его в больших масштабах, поэтому федерации плавания есть над чем работать.

Сам Ренат Нугайбеков признался, что данное направление в Татарстане находится на довольно высоком уровне, поэтому развиваться дальше будет непросто. Новый президент федерации плавания отметил, что в регионе нужно сформировать модель адекватного содержания существующей инфраструктуры, ее инвентаризации, в то же время искать компромисс между популяризацией и профессиональным спортом. Также необходимо найти решение кадрового вопроса – обеспечить качественный и количественный состав тренеров.