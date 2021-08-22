Татарстан расширит двустороннее сотрудничество с Турцией в сфере сельского хозяйства и продовольствия

За прошлый год сумма экспорта продукции из Татарстана в Турцию составила 51,1 миллиона долларов, а экспорт из Турции - 1,2 миллиона долларов. Фото: agro.tatarstan.ru

Делегации Татарстана и Турции выразили готовность расширить двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Об этом стороны договорились во время совещания в Минсельхозпроде региона.

От Татарстана в нем приняли участие первый заместитель министра Наиль Залаков, гендиректор АО «Рацин» Денис Самодуров и руководитель проекта по экспорту продукции «Халяль» Рустем Гайнуллов. От турецкой делегации выступили представители Торгово-промышленной палаты Ыспарты и по совместительству руководители крупных компаний Турции.

В ходе встречи делегаты Татарстана подчеркнули показатели экспорта и импорта за прошлый год. Так, в 2020 году Татарстан экспортировал в Турцию продукцию на 51,1 миллиона долларов. 99,1% данного объема продукции приходится на подсолнечное масло. На второй позиции по объему экспорта – сладкое сухое печенье.

Что касается импорта, в прошлом году из Турции в Татарстан завезли продукцию на сумму 1,2 миллиона долларов. В основном, это фрукты и овощи.

В настоящее время стороны планируют расширить сотрудничество - наладить поставку рыбы и рыбной продукции, а также саженцев и оборудования под склады для хранения овощей.