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Общество22 августа 2021 11:20

В Татарстане усилят контроль над созданием в детсадах групп с родным языком обучения

Также будет решен вопрос по их кадровому обеспечению
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Министр уверен – ребенок должен научиться общаться на родном языке еще с дошкольного возраста, а детсады должны принимать в этом непосредственное участие. Фото: mon.tatarstan.ru

Министр уверен – ребенок должен научиться общаться на родном языке еще с дошкольного возраста, а детсады должны принимать в этом непосредственное участие. Фото: mon.tatarstan.ru

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин призвал усилить контроль изучения родного языка в детсадах региона. В частности, это касается формирования в дошкольных учреждениях групп с родным языком обучения. Такое заявление чиновник сделал на августовском совещании работников образования и науки республики.

Хадиуллин отметил, что данным вопросом следует заняться уже на этапе комплектования мест в детсадах. Также немаловажным является кадровое обеспечение таких групп.

Министр уверен – ребенок должен научиться общаться на родном языке еще с дошкольного возраста, а детсады должны принимать в этом непосредственное участие.

Вместе с тем действующая в Татарстане система билингвального образования дошкольников постепенно будет обновляться и переходить в полилингвальный формат.