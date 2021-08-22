В Татарстане усилят контроль над созданием в детсадах групп с родным языком обучения

Министр уверен – ребенок должен научиться общаться на родном языке еще с дошкольного возраста, а детсады должны принимать в этом непосредственное участие. Фото: mon.tatarstan.ru

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин призвал усилить контроль изучения родного языка в детсадах региона. В частности, это касается формирования в дошкольных учреждениях групп с родным языком обучения. Такое заявление чиновник сделал на августовском совещании работников образования и науки республики.

Хадиуллин отметил, что данным вопросом следует заняться уже на этапе комплектования мест в детсадах. Также немаловажным является кадровое обеспечение таких групп.

Министр уверен – ребенок должен научиться общаться на родном языке еще с дошкольного возраста, а детсады должны принимать в этом непосредственное участие.

Вместе с тем действующая в Татарстане система билингвального образования дошкольников постепенно будет обновляться и переходить в полилингвальный формат.