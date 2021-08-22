«Ак Барс» одержал победу в «Зеленом дерби» на Кубке чемпионов

Сегодня, 22 августа, в 17:00 в финальной встрече со СКА «Ак Барс» будет бороться за звание победителя турнира. Фото: ak-bars.ru

Накануне в Казани на «Татнефть-Арене» состоялась встреча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым». Команды боролись за выход в финал в заключительном матче группового этапа TANECO Кубка чемпионов. «Зеленое дерби» завершилось победой казанского клуба.

Счет матча был открыт уже на первой минуте: шайбу забил форвард уфимцев Теэму Хартикайнен – 0:1. К третьей минуте первого периода «Салават» остался в меньшинстве, чем воспользовался защитник «Ак Барса» Стивен Кемпфер и забросил ответный гол – 1:1. На 16-ой минуте забитой шайбой отличился игрок уфимского клуба Кирилл Цулыгин.

«Ак Барс» сравнял счет на 25-ой минуте: Дмитрий Кагарлицкий в касание из правого круга вбрасывания попал в цель – 2:2. В середине второго периода Хартикайнен реализовал большинство «Салавата Юлаева» – 2:3. Буквально через минуту форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков исправил ситуацию – 3:3. Казанский клуб выбился вперед на 37-й минуте, после гола Джордана Уила в большинстве.

Свою пятую шайбу «Ак Барс» заработал еще в начале третьего периода: кистевым броском дальний угол ворот поразил Артур Бровкин. «Салават Юлаев» попытался сократить преимущество, но до конца матча в команде на 48-ой минуте забитой шайбой отличился лишь Сергей Шмелев. Финальный счет – 5:4.

Сегодня, 22 августа, в 17:00 в финальной встрече со СКА «Ак Барс» будет бороться за звание победителя турнира.