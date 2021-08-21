В Казани снова подорожал бензин

Меньше всего подорожало топливо премиум-класса – всего на 0,02%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани вновь зафиксировали подорожание бензина. За период с 9 по 16 августа этого года цена на бензин марки АИ-92 увеличилась на 0,16%, то есть до 44,85 рублей за литр, АИ-95 подорожал на 0,06% – сейчас он стоит 48,27 рублей за литр. Стоимость топлива премиум-марок выросла лишь на 0,02% и достигла 56,38 рублей за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,04%, теперь его цена составляет 48,66 рублей за литр.

Стоимость топлива ежемесячно растет с мая этого года.