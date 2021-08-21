В Чувашии за минувшие сутки 5 жителей стали жертвами мошенников на сумму 1 миллион 640 тысяч рублей

МВД по Чувашской республике рекомендует при поступлении звонков от представителей банка прекратить разговор, не сообщать свои данные и никому не переводить деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

18 августа в отдел полиции №5 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 43-летняя женщина. По ее словам, в конце июля ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о несанкционированной попытке оформления на ее имя кредита. Затем другой специалист предложил ей самой «оформить кредит, чтобы этого не сделали мошенники».

Женщина обратилась в банк и взяла в кредит сумму более 168 000 рублей, которую впоследствии перевела на реквизиты мошенников. За месяц, набрав кредитов, потерпевшая перевела злоумышленникам свыше 900 000 рублей.

В общей сложности за минувшие сутки в Чувашской республике 5 жителей региона попались на уловки мошенников и потеряли 1 миллион 640 тысяч рублей.

МВД по Чувашской республике рекомендует при поступлении звонков от представителей банка прекратить разговор и самим перезвонить по телефону, указанному на обратной стороне вашей карты.