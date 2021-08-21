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Общество21 августа 2021 16:11

В Татарстане построено 65% жилья, запланированного на этот год

Этот процент составляет 1 миллион 728 тысяч квадратных метров новых домов
Инзиля ШАКИРОВА
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По программе социальной ипотеки построили уже 38% запланированного жилья.

По программе социальной ипотеки построили уже 38% запланированного жилья.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня на совещании в Доме Правительства республики Татарстан первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов заявил, что в регионе построен 1 миллион 728 тысяч квадратных метров жилья – это 65% от годового плана.

По словам замминистра, строительство жилья в республике идет с небольшим опережением прошлогодних темпов — 101,5% к уровню 2020 года.

По программе социальной ипотеки в этом году планируется построить 161 дом. Сегодня уже построено 92 многоквартирных дома площадью 107,5 тыс. кв. метров — это 38% от плана. Еще 38 домов будут сданы в ближайшее время.