В Татарстане за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

Госпитализировано 13 человек, остальные 40 получают лечение на дому. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 августа Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Пять из них являются завозными, а 48 – контактными. Госпитализировано 13 человек, остальные 40 получают лечение на дому.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть зараженных была зарегистрирована в Казани – 24 человека, и Набережных Челнах – 17 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 24 978 человек, 21 995 из них смогли победить болезнь.

Провакцинировано в республике 957 723 человека (прирост – 6 450), из них 791 782 получили вторую прививку.