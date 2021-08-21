В Ульяновске построят Центр спортивной борьбы

Средства на проектирование объекта предусмотрены в областном бюджете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава региона Алексей Русских и сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин запланировали в Ульяновске строительство нового Центра спортивной борьбы.

- Одна из ключевых задач, стоящих перед нами, – создание комфортных условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для жителей региона. Для этого продолжим развивать спортивную инфраструктуру: только в областном центре у нас в следующем году начнется строительство Центра борьбы в Заволжском районе, реконструкция Дворца единоборств в Засвияжском. Также на 2022 год предусмотрены федеральные средства на возведение ледовой арены. Сейчас в Ульяновске строится крытый футбольный манеж, — отметил Алексей Русских.

Центр спортивной борьбы планируется возвести в новом жилом микрорайоне Заволжского района Ульяновска. Средства на проектирование объекта предусмотрены в областном бюджете.