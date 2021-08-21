В Ульяновске продолжается дезинфекция домов от коронавируса

Управляющие организации обеззараживают специальными растворами и антисептиками ручки входных дверей, кнопки домофонов, лестницы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифтовые кабины многоквартирных домов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Одним из главных методов предотвращения распространения коронавируса все также остается обработка и дезинфекция мест, где возможно большое скопление людей. Так, в Ульяновске управляющие организации обеззараживают специальными растворами и антисептиками ручки входных дверей, кнопки домофонов, лестницы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифтовые кабины многоквартирных домов.

Вчера, 20 августа, управляющие компании Ульяновска организовали дезинфекционные мероприятия в подъездах 722 домов: 173 – в Ленинском районе, 277 – в Засвияжском, 242 – в Заволжском и 30 – в Железнодорожном районе.