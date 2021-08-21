За последние 200 лет температура воздуха в Казани повысилась на 4,5 градуса

Сейчас остановить глобальное потепление нереально и бороться с ним также бессмысленно, так как механизм уже запущен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимур Аухадеев рассказал, что весна и лето этого года выдались аномально жаркими. Май в Казани по температурному режиму был похож на июль в Крыму, а август по показателям температуры превзошел все лето и был зарегистрирован как экстремально жаркий.

По словам эксперта, такие явления учащаются, периодически обновляются температурные рекорды – «климат становится нервным». Это значит, что в связи с глобальным потеплением учащаются резкие негативные проявления климата, связанные, например, с засушливостью или интенсивными ливнями.

Так, за последние 200 лет в Казани температура воздуха повысилась на 4,5 градуса.

– Это очень много! Для сравнения, согласно Парижскому соглашению по климату, главы государств решили не допустить повышение температуры на 1,5 градуса до 2100 года, приложить для этого усилия.

Сейчас остановить глобальное потепление нереально и бороться с ним также бессмысленно, так как механизм уже запущен. Однако, по словам Аухадеева, каждое лето в столице республики аномально жарким быть не может, так как засушливость и отсутсвие осадков зависят от многих факторов.

– Учащение случаев засушливость вынуждает нас адаптироваться. Это единственное, что может сделать человек на данном этапе глобального потепления. На мировом уровне возможно попытаться минимизировать негативные последствия своей жизнедеятельности, – отмечает Тимур Аухадеев.