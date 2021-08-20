В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса, сообщает 20 августа Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 80-ти, 79-ти и 69-ти летние женщины, а также 77-летний мужчина. Таким образом число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 664.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 50 новых случаев заражения. Большую часть инфицированных зарегистрировали в Казани – 26 человек.

Всего в республике диагноз: новая коронавирусная инфекция, поставили 24 925 людям, 21 963 из которых выздоровели.