Из-за аномальной жары в Чувашии ограничили посещения лесов

Водителей, решивших поехать в лес, разворачивают полицейские. Фото: МЧС Чувашии

Из-за аномальной жары в лесах Чувашии сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности. Для предотвращения возможных возгораний посещение гражданами лесных массивов и въезд автотранспорта на их территорию временно запрещены. Сообщает МЧС республики.

- Для контроля за соблюдением ограничений организована работа мобильных патрульных групп из числа инспекторов Государственного пожарного надзора, сотрудников полиции и работников лесхозов. На въездах в лесные зоны выставлены дополнительные посты ДПС, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

Согласно прогнозам синоптиков, сильная жара в Чувашии продлится до 23 августа. Наивысший 5 класс пожарной опасности сейчас установлен в лесах Козловского, Мариинско-Посадского, Урмарского, Шемуршинского, Яльчикского и Янтиковского районов. Для мониторинга ситуации с воздуха задействованы беспилотники, а с береговой полосы река Волка за лесами наблюдают сотрудники ГИМС МЧС республики.