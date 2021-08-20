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Общество20 августа 2021 16:22

В Татарстане уровень заболеваемости коронавирусом в августе вырос на 10,7%

Суточный темп прироста выявленных случаев заражения сохраняется на отметке 0,2%
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На территории региона было зарегистрировано 32 зараженных с британским штаммом и 83 с индийским.

На территории региона было зарегистрировано 32 зараженных с британским штаммом и 83 с индийским.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На неделе в Татарстане заболеваемость коронавирусом, по сравнению с предыдущей, понизилась на 2,8%. Но при этом если сравнивать еще не прошедший август с июлем, то виден рост уровня заражения на 10,7%. Об этом вовремя пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, сейчас суточный темп прироста выявленных случаев коронавируса сохраняется на отметке 0,2%. Что же касается разнообразия штаммов этой инфекции в Татарстане, то, по данным Роспотребнадзора, на территории региона было зарегистрировано 32 зараженных с британским штаммом и 83 с индийским.