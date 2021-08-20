Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+37.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 16:04

В Казани ограничили движение по улицам Краснококшайская, Шоссейная и проезду Созидателей

Там будут реконструировать канализационную камеру и обустраивать приямки для колодцев водопровода
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проезд откроют только осенью.

Проезд откроют только осенью.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана с 23 августа и до 30 октября частично перекроют движение транспорта по улицам Краснококшайская и Шоссейная - около дома №1 по улице Шоссейной и в районе перекрестка с улицей Большая Крыловка. Причина ввода ограничения в проведении работ по реконструкции канализационной камеры.

Так же с 23 августа, но до 12 сентября, частично ограничат движение транспорт и по проезду Созидателей. Недоступным для проезда станет участок около дома №9. Причина перекрытия в работах по устройству приямков для колодцев водопровода к многоквартирному жилому дому.