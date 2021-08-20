В Казани за 121,3 миллиона рублей планируют продать бывшее пассажирское вагонное депо

Объект сейчас законсервирован, в дальнейшем его можно использовать в качестве производственно-складского помещения. Фото: auction-house.ru

Бывшее пассажирское вагонное депо в Кировском районе Казани выставлено на продажу. Начальная цена –121,3 миллиона рублей. Торги должны состоятся 27 августа. Сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Здание расположено между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино, возле федеральной трассы М-7 «Волга». Бывшее депо находится в собственности дочерней структуры ОАО «РЖД» – АО «Федеральная пассажирская компания». Объект сейчас законсервирован, в дальнейшем его можно использовать в качестве производственно-складского помещения.

В данное имущество входит комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров и три земельных участка (право аренды) на 1,7 гектара.