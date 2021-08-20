В Татарстане вспыхнул лесной пожар около села Сулеево

Возник низовой природный пожар. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

20 августа в 12.19 в экстренные службы поступило сообщение о лесном пожаре около села Сулеево Альметьевского района.

- На место выехали работники пожарно-химических станций лесной охраны Минлесхоза республики и пожарные расчеты подразделений Альметьевского гарнизона. Общая группировка сил и средств - 53 человека и 14 единиц техники, - отметили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также уточнили, что угрозы перехода огня на село нет, погибших и пострадавших не имеется. Площадь активного горения природного низового пожара составляет около 500 квадратных метров.

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На данный момент огонь уже потушен (подробности)