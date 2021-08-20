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Общество20 августа 2021 15:28

Новым главой Ульяновска выбрали Дмитрия Вавилина

За него проголосовали 29 городских депутатов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Депутаты отметили, что главный из ожидаемых от Вавилина результатов на этой должности – это рост качества жизни местных жителей. Фото: ulmeria.ru

Депутаты отметили, что главный из ожидаемых от Вавилина результатов на этой должности – это рост качества жизни местных жителей. Фото: ulmeria.ru

Сегодня, 20 августа, в Ульяновске городские депутаты путем тайного голосования определил нового главу города. Набрав 29 голосов, им стал Дмитрий Вавилин. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Депутаты отметили, что главный из ожидаемых от Вавилина результатов на этой должности – это рост качества жизни местных жителей. Они также подчеркнули нерешенные вопросы по части градостроительной политики, ремонта дворов, ливнёвок, установка детских и спортивных площадок. Не оставили без внимания и важность решения вопросов водоснабжения, водоотведения и общественного транспорта.

В свою очередь Дмитрий Вавилин одним из основных вопросов, требующих решения, назвал, в частности, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, ремонт дорог и дворов, а также капитальный ремонт школ и домов культуры.