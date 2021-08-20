В Чебоксарах поменяли схему движения общественного транспорта из-за перекрытия улицы Гражданская

С 30 августа по новому маршруту начнут курсировать троллейбусы, а с 15 сентября - автобусы и личный транспорт. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах выбрали альтернативный маршрут для общественного транспорта на время реконструкции дорог на улице Гражданская. Власти города решили организовать круговое движение.

Все виды транспорта, в том числе общественный, будут заезжать в юго-восточный район только через улицу Энтузиастов. На улице Гражданской организуют одностороннее движение на выезд.

Такой вариант был выбран из-за частых жалоб граждан о трудностях въезда и выезда из микрорайона. К тому же с сентября количество выезжающих там возрастет на 25%: жители выйдут на работу после летних отпусков, а у школьников и студентов начнется учеба.

В итоге с 30 августа по новому маршруту начнут курсировать троллейбусы, а с 15 сентября - автобусы и личный транспорт. Режим работы светофора на перекрестке улицы Энтузиастов и улицы Космодемьянской в связи с этим будет корректироваться.