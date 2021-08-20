Роспотребнадзор Татарстана обязал вакцинировать работников от коронавируса 377 предприятий

По предписанию, на предприятиях все контактировавшие с инфицированными должны пройти обязательную вакцинацию. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В эту пятницу, 20 августа, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что управлением было разослано предписание 377 местным предприятиям, в чьих коллективах были зафиксированы очаги заражения коронавирусом. Согласно ему, все контактировавшие с инфицированными должны пройти обязательную вакцинацию.

На сегодня, по словам Авдониной, у 136 предприятий вышли сроки исполнения данного предписания. Из них три организации до сих пор не отчитались перед Роспотребнадзором.

Также из 377 предприятий только три не отчитались перед управлением. Как заверила Любовь Авдонина, их руководство приглашены для составления административного протокола за не предоставление информации.