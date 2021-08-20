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Общество20 августа 2021 13:43

После стрельбы в гимназии №175 в Казани власти выделили 457 миллионов рублей на охрану школ

И это еще не окончательная сумма
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: архив Росгвардии Татарстана

Фото: архив Росгвардии Татарстана

Сегодня, 20 августа, во время традиционной августовской конференции работников образования Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил, что в связи с произошедшей стрельбой в казанской гимназии №175 региональные власти выделили 475 миллионов рублей на дополнительную охрану школ. Минниханов считает, отдавая ребенка на учебу, его родители должны быть спокойны за него. Поэтому озвученная сумма со временем будет увеличена.

Также, как было отмечено на конференции, после казанской трагедии в психолого-педагогические службы сейчас работают в 25 муниципальных образованиях республики.

При этом глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин попросил глав районов рассмотреть вопрос улучшения материально-технического обеспечения данных центров и придания им статуса юридического лица.

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