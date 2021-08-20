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Общество20 августа 2021 12:43

В Авиастроительном районе Казани планируют построить новый жилой комплекс на 4,3 тысячи человек

Данный порект сейчас находится на стадии обсуждения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Помимо высоток там планируют построить детский сад, школы и торговый комплекс.

Помимо высоток там планируют построить детский сад, школы и торговый комплекс.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиастроительный район Казани может пополниться крупным жилым комплексом на 4,3 тысячи человек. До 29 сентября 2021 года на платформе пройдут общественные обсуждения проекта.

Отметим, что для строительства нового комплекса выбран участок в границах улиц Копылова, Петра Витера и Дементьева площадью 238 гектаров. Из них будут застроены 7,2 гектара.

По плану здесь должны появиться восемь 15-этажных домов, детский сад на 340 мест и школы на 1 200 мест. Также на территории планируют создать многоуровневую парковку на 1 000 машииномест, разместить два магазина, торговый комплекс, кабинет педиатра и офис врача общей практики.