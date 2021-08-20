В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 18 людям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 августа Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Три из них являются завозными, а 47 – контактными.

В этот раз госпитализация понадобилась 18 инфицированным, остальные 32 пациента будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть зараженных была зарегистрирована в Казани – 26 человек, и Набережных Челнах – 10 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 24 925 человек, 21 963 из них смогли победить болезнь, а 660 скончались.