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Общество20 августа 2021 12:27

В Татарстане к 1 сентября подготовят все 505 маршрутов школьных автобусов

Сейчас заканчивается установка искусственного освещения и ремонт отдельных участков дорог
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Сейчас заканчивается установка искусственного освещения и ремонт отдельных участков дорог

Сейчас заканчивается установка искусственного освещения и ремонт отдельных участков дорог

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане к началу нового учебного года - 1 сентября, завершают ремонт на маршрутах школьных автобусов, проходящих по региональным автодорогам. Всего в республике их 505. Сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

На 345 участках уже нанесли горизонтальную дорожную разметку «пешеходный переход», установили 4 светофора, 154 погонных метров барьерных ограждений, 770 погонных метров пешеходных ограждений и 1 052 дорожных знаков. Также произведена укладка 124 искусственных неровностей.

В настоящее время заканчиваются работы по установке искусственного освещения на на 80,8 километра дорог.