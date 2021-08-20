«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» со счетом 5:2 в матче Кубка чемпионов

Уже завтра «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Фото: ak-bars.ru

19 августа «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2 в матче в рамках TANECO Кубок чемпионов. Для казанской команды победа стала первой на домашнем предсезонном турнире.

Уже на третьей минуте встречи «барсы» чуть не пропустили шайбу, но вратарь Игорь Бобков нейтрализовал форварда «Металлурга». Затем «Ак Барс» реализовал большинство: Николай Коваленко произвел прямое попадание в ворота. Далее гости снова остались в меньшинстве, и казанцы не упустили момент – 2:0. Стивен Кемпфер забросил шайбу в ближний угол створа. Однако и «Металлург» смог реализовать свое большинство на льду. Точным кистевым броском Максим Карпов размочил счет.

В начале второго периода в команде «Ак Барса» отличился Дмитрий Кагарлицкий, забросив третий гол броском с разворота. До последнего перерыва преимущество было за гостями – казанцы заработали ряд удалений, но счет так и не изменился.

В середине последних 20 минут игрок «Ак Барса» Дмитрий Воронков проявил ловкость на добивании – 4:1. После этого «Металлургу» вроде удалось сократить разрыв голом Алексея Маклюкова. Но точный пас Даниса Зарипова и гол Артема Лукоянова не оставили гостям шансов – победа с финальным счетом 5:2 была за «Ак Барсом».

– Хорошее начало, важные голы в нужное время. 2:1, 3:1, такой гандикап в голах. Но есть над чем работать, много моментов не понравилось. То, что реализовали, забили хорошее количество шайб – это хорошо, - прокомментировал прошедшую игру наставник казанцев Дмитрий Квартальнов.

Отметим, что уже завтра, 21 августа, в 17:00 у «Ак Барса» состоится третий матч в турнире. Казанская команда сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».