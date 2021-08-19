«Оранжевый» уровень опасности в Ульяновской области: воздух прогреется до +41 градуса

Местным жителям не советуют выходить из дома без крайней необходимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Ожидается, что 20 августа в Ульяновской области температура воздуха местами достигнет +41 градуса.

- В связи с этим в регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности, - сообщает пресс-служба МЧС области.

В Такую жару людям не советуют выходить из дома без крайней необходимости. Гулять рекомендуется только до 10.00 и после 16.00. Гражданам из группы риска и маленьким детям и вовсе не следует покидать свои дома.

Жару легче перенести, периодически ополаскивая руки и лицо водой, а также выпивая больше жидкости, желательно чистой воды без газа.